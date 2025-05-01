طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 العراق

تعتبر الرعاية الاجتماعية من أبرز البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات العراق، نظير أن هذا البرنامج يُساهم في تلبية احتياجات المتقدمين والمشمولين بالحصول على الدعم، حتى أنهم يرغبون في الاستعلام عن الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في مختلف محافظات العراق، بناءً على ما يلي:-

قم بالانتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية في البداية.

ثم يتم بعدها تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات المنصة.

مع اختيارك إلى رقم الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

قم بتحديد المحافظة المقيم بها المواطن المتقدم.

مع قيامك بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

النقر على زر “بحث”.

حتى تتمكن من تنزيل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية في العراق؟

وتتمثل أبرز الشروط المعنية بطلب التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، وفقًا لما يلي:-