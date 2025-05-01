استقبلها الان.. تردد قناة وناسة تحديث مايو 2025 لأحلى أغاني الأطفال

تعد قناة وناسه من اكثر القنوات التي يبحث عنها الكثير من الأمهات وذلك لتنزيلها علي التلفاز من اجل تشغيلها علي البرامج المتنوعة والمختلفة التي يتم البث من خلالها، تمكنت من حصد أعداد كبيرة من المشاهدين حول أنحاء الوطن العربي من خلال عرضها لهذه البرامج التي حازت بنسب إعجاب جميع الصغار المتابعين لها، قادرة علي إشغال أوقات الفراغ لدي الطفل باستخدام أساليب حديثة تعمل علي تنمية المهارات لا تحتوي برامجها علي مشاهد بها عنف أو إثارة جميعها يناسب أعمار الصغار وذلك لأنهم غير قادرين علي التميز بين الصواب والخطأ لذا تعتبر برامجها امنه تماما، عبر هذه السطور من تلك السياق سنوضح لكم كيفية استقبالها عبر تردداتها الحديثة ابقوا معانا.

تردد قناة وناسه عبر القمر الصناعي النايل سات

من خلال التردد التالي: 11430.

عبر القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

عبر معامل الرمز: 27500.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

وناسه عبر العرب سات من خلال التردد الجديد

التردد الجديد الخاص بالقناة: 11390.

من خلال معامل الاستقطاب: عمودي.

علي معدل ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

خطوات استقبال ترددات قناة وناسه علي جهاز الريسيفر

يمكنكم الآن استقبال الترددات الجديدة الخاصة بعرض برامج قناة وناسه من خلال اتباع الخطوات التالية: