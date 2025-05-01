ثبت تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 ومتع أطفالك بأحلى الأغاني دلوقتي

الأكثر متعه في عرض برامج الصغار قنوات فضائية كرتونية كثيرة من أبرزها قناة تنه ورنة، قناة كرميش، قناة توم وجيري، قناة ميكي كيدز، قناة سمسم ، بالرغم من انتشار أساليب حديثة تعمل علي تسلية الطفل إلا أن هذه القنوات تعتبر جزء في القنوات الكرتونية الفضائية التي يتم تحميلها علي جهاز الريسفير، من خلال هذه السطور سنوضح لكم الترددات التي تم تعديلها والتي من خلالها يتم بث القناة، حيث لا يتطلب لتحميلها الاشتراك او دفع رسوم مالية إطلاقا لتحميلها، عبر السطور التالية من هذا الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل كنا معانا.

تردد قناة طيور الجنه علي النايل سات

تم تعديل تردد القناة: 11393.

عبر الرمز: 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

تصويب خطأ القناة: 4/3.

تردد قناة سمسم عبر النايل سات

جاء تردد القناة: 11483.

ترميز القناة الحديث: 27500.

من خلال معامل الاستقطاب: أفقي.

عبر مؤشر تصويب: 5/6.

طريقة تحميل القنوات الكرتونية الفضائية عبر تردداتها الجديدة علي التلفاز

يبحث الكثير من الصغار وأولياء الأمور بمعرفة الترددات الجديدة، بعد أن ذكرنا اعلي هذة السطور الترددات الحديثة الخاصة بالقناة، حيث يريدون معرفة خطوات استقبالها علي قائمة القنوات المحفوظة حيث تتمثل هذه الخطوات في:

في بداية الأمر: قم بالنقر علي قائمة الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.

الخطوة التالية: انقر علي أيقونة التثبيت اليدوي.

قم باختيار القمر الصناعي إلي من خلاله يتم بث ترددات القناة.

ادخل بيانات التردد الجديد،معامل الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.

انقر علي أيقونة البحث، ثم انتظر بضع ثواني من اجل تحميل القناة.

أخيرا: اضغط علي زر حفظ القناة.

مميزات القنوات الكرتونية الفضائية عبر تردداتها الجديدة