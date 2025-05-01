تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 1-5-2025

شهدت أسعار الذهب حالة من التراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 1 من شهر مايو 2025 بمختلف محلات الصاغة، نظير أن ذلك شملت أخر تحديثات تمت على أسعار المشغولات الذهبية، فيما أن قيمة التراجع بلغت نحو 27 جنيهًا للجرام الواحد، وأصبح من الممكن التعرف على سعر الجرام الواحد والخاص بالمشغولات الذهبية، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الذهب اليم الخميس

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الذهب اليوم الخميس داخل مختلف محلات الصاغة، بناءً على ما يلي:-

وصل سعر الذهب من عيار “14” إلى 3149 جنيهًا للجرام الواحد.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4048 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر الجرام الواحد من عيار “21” وصل لـ 4723 جنيهًا.

فيما سجل سعر الذهب عيار “24” نحو 5397 جنيهًا للجرام الواحد.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37 ألف و780 جنيهًا بإختلاف السعر من تاجر لأخر.

فيما أن سعر السبيكة ذات وزن 10 جرامات سجلت قرابة الـ 167 ألف و846 جنيهًا.

أما عن السبيكة وزن “50” جرامًا بلغت نحو 269 ألف و850 جنيه.

كما أن سعر الذهب العالمي للأونصة سجلت قرابة الـ 3238 دولار للأونصة.

قيمة مصنعية الذهب

أما عن قيمة مصنعية الذهب فتختلف من تاجر إلى أخر، فيما تراوحت القيم المصدق عليها من 65 لـ 200 جنيه للجرام الواحد، بالإضافة إلى أن المصنعية تزداد أو ترتفع بناءً على حجم ونوع الذهب التي يتم شراءه من مختلف محلات الصاغة، مع التوقعات الأخيرة التي تُشير لإستمرارية الإرتفاع في سعر المشغولات الذهبية على مدار الفترة القادمة.