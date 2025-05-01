منصة مظلتي..لينك أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية فور صدورها عبر وزارة العمل العراقية

يريد الكثير من المتقدمين على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في عموم العراق التعرف على نتيجة دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي لم تظهر حتى الآن من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق في حالة ظهورها.
طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من الموضوعات التي تزايد عليا البحث حيث لم يصدر قرار بشأن إعلان أسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لذلك سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة بالخطوات التالية عند ظهورها مما يلي:
- الدخول إلى الرابط الرسمي عبر منصة مظلتي الإلكترونية.
- ثم اختيار خدمة الاستعلام عن المشمولين.
- بعد ذلك دخال البيانات المطلوبة مثل الاسم مع المحافظة والرقم الوطني.
- ثم بعد ذلك الضغط على بحث لعرض نتيجة الاستعلام.
- بذلك يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة.
شروط طلب دعم الرعاية الاجتماعية
- يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- ثم يجب توفير الإقامة الدائمة داخل أراضي العراق.
- توفير أثبات الوضع المالي حيث يجب أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من الحد الأدنى المحدد لصرف الإعانة.
- شرط أساسي ألا يتقاضى المتقدم أو أحد أفراد أسرته أي راتب من الدولة أو مساعدات من برامج أخرى.
- العمر المناسب للرجال من 18 إلى 60 عام.
- كذلك للنساء التقديم الإلكتروني متاح من 15 إلى 55 عام.
- لا بد من توفير كافة الضمانات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.