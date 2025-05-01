ثبت تردد قناة ماسبيرو زمان على النايل سات والعرب سات

تردد قناة ماسبيرو زمان من أروع القنوات التي يعشقها جيل كبير من المتابعين، خاصة من عشاق الأبيض والأسود، وكذلك البرامج العصرية التي تُحاكي الزمن القديم، ناهيك عن أن القناة استطاعت أن تحوز على شعبية كبيرة وهائلة منذ أول إنطلاقها لها، كونها هي القناة الأم في هذا الزمن التي كانت تعرض الكثير من المسلسلات والأفلام والبرامج التلفزيونية ذات الرونق الجذاب، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ماسبيرو زمان

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة ماسبيرو زمان، الناقلة لكل ما هو في الزمن الجميل، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الحديث النايل سات.

ترددها يكون 11843.

بينما الإستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

تردد قناة ماسبيرو زمان العرب سات

أما عن البيانات الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة ماسبيرو زمان، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي “العرب سات”.

التردد الثاني “1843”.

الإستقطاب “رأسي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ لقناة ماسبيرو “5/6”.

خطوات تثبيت قناة ماسبيرو زمان الان

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتثبيت قناة ماسبيرو زمان على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، فجاءت كما يأتي:-