تردد قناة وناسة.. ثبتها على الأقمار الصناعية بجودة هائلة الان

تعتبر قناة وناسة أطفال من أبرز القنوات الفضائية المختصصة في نقل المحتوى الطفولي المميز أمام شريحة كبيرة من المتابعين بمختلف دول العالم العربي، حيث إن القناة تقدم محتوى مميز ومفيد أمام المتابع بشكل مستمر، مما تعمل على استهداف الصغار في المراحل العمرية المختلفة، ويمكنك الإطلاع على أخر التحديثات التي تتم على تردد القناة سواء على النايل سات أو العرب ساات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال

هناك بعض المعلومات التي يمكنك متابعتها لكي تقوم بتثبيت قناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11430.

معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها أفقي.

معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

تردد ثاني قناة وناسة أطفال

ولقناة وناسة أطفال تردد أخر على القمر الصناعي، يسهل القيام بالتعرف على المعلومات المعنية بتنزيلها، بناءً على الأتي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

ترددها الحديث يكون 11270.

معامل الترميز 27500.

استقطاب القناة عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

قائمة أغاني قناة وناسة أطفال

أما عن الأغاني الرائعة والمميزة التي تقدمها قناة وناسة على مدار اليوم دون توقف، بجودة عالية وإشارة قوية، بعيدًا عن البرامج التعليمية التي يستفاد منها الطفل بشكل كبير، فجاءت كما يأتي:-