لينك فتح حساب داخل بنك الخرطوم من بيتك بدون زيارة الفرع في ثــواني معدودة

خدمة فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، من أبرز الخدمات المصرفية التي تم إطلاقها حديثًا أمام العملاء السودانيين سواء المقيمين أو المغتربين، حتى أن هذه الخدمة تُساهم في تلبية كافة احتياجات المواطنين المالية والمصرفية بشكل كبير، حتى أن الخدمة أصبحت متوفرة أون لاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لمجموعة من التفاصيل التي نكشفها لكم في السطور التالية.

فتح حساب داخل بنك الخرطوم أون لاين

أما عن الخطوات المعنية بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم الواجب مراعاتها، فعليك اتباع الأتي:-

قم بالانتقال إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البنك.

فيما يمكنك اختيار خدمة “إنشاء حساب جديد”.

بحيث تتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

مع رفع الوثائق المطلوبة والسارية لطلب فتح الحساب.

اختيار نوع الحساب التي ترغب فيه سواء جاري أو توفير أو استثماري.

التأكيد على صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “إرسال”.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

أما عن الشروط المعنية بطلب فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم أون لاين، فجاءت كما يلي:-