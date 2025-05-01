عاجل.. صرف رواتب المتقاعدين الان من مصرف الرافدين

بعد أن أصدرت بعض المصادر المسؤولة عن تأجيل صرف رواتب المتقاعدين أمس الأربعاء، أعلن مصرفا الرافدين والرشيد عن بدء صرف الرواتب والمباشرة في توزيعها عن شهر أيار الحالي، مؤكدًا أن عمليات الصرف تمت المباشرة بها لجميع المستفيدين من المتقاعدين المدني والعسكري، وعليه فإن جميع من أرسل إليهم رسائل نصية يمكنهم التوجه إلى أقرب ماكينة صراف ألي لاستلام رواتبهم وكافة مستحقاتهم المالية دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة.

صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

وأكد مصرف الرشيد، أن رفع رواتب المتقاعدين يتضمن المدنيين والعسكريين عن شهر أيا، مما دعا المصرف كافة المستفيدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية بمراجعة فروع المصرف وكذلك مراكز الدفع الإلكتروني المعنية باستلام المستحقات المالية الخاصة بهم، حتى أن المصرف حريص على إيصال الراتب إلى المستفيد دون أن يواجه أي مشكلة أو عقبة وذلك عن شهر أيار الجاري، حتى أن الرواتب تأتي مجردة من أي زيادة جديدة في الوقت الحالي.

خطوات الاستعلام عن مستحقات المتقاعدين المالية

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من الاستعلام عن مستحقات شهر أيار الجاري، فعليك اتباع الأتي:-