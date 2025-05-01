“أعلى عائد شهري” على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري بعد التغييرات الجديدة

تعد شهادات الادخار المقدمة من البنك الأهلي المصري واحدة من أبرز الخيارات الاستثمارية التي يبحث عنها العملاء، إذ تشهد شهادات الادخار تغيرات مستمرة في أسعار العائد بما يتماشى مع السياسات النقدية وظروف السوق، وتتنوع الشهادات بين ذات العائد المتغير والعائد المتدرج لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، وفيما يلي استعراض مفصل لأعلى شهادات ادخار يقدمها البنك الأهلي المصري.

شهادات ادخار في البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري مجموعة من شهادات الادخار التي تلبي احتياجات العملاء، ومن أبرزها الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتغير، والتي شهدت خفضًا في العائد السنوي ليصبح 25.25% بدلًا من 27.5%، وهي شهادة مدتها ثلاث سنوات ويتم صرف العائد عليها بشكل ربع سنوي، كما يقدم البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج التي يتم صرف عائدها شهريًا، حيث يبدأ العائد في السنة الأولى بنسبة 24%، ثم ينخفض إلى 20% في السنة الثانية، ويصل إلى 16% في السنة الثالثة.

تفاصيل الحساب الجاري ذو العائد اليومي

خفض البنك الأهلي المصري العائد على الحساب الجاري ذو العائد اليومي ليصل إلى 19.75% كحد أقصى، ويتحدد العائد حسب شريحة المبلغ المودع، فمثلًا، يحصل العملاء الذين يودعون مبالغ بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه على عائد بنسبة 12.75%، بينما تصل النسبة إلى 18.75% للمبالغ التي تتجاوز 20 مليون جنيه، ويهدف البنك من خلال هذه الحسابات إلى تقديم حلول استثمارية مرنة تلبي متطلبات العملاء المختلفة.

مقارنة بين العوائد السابقة والجديدة

شهدت شهادات الادخار وتحديدًا الحساب الجاري ذو العائد اليومي تغييرات ملحوظة في نسبة الفائدة، حيث تراجعت العوائد بنسب متفاوتة وفقًا للشريحة المالية، ففي الشريحة التي تتراوح بين 2 مليون و5 ملايين جنيه انخفض العائد من 17% إلى 14.75%، بينما انخفضت الشريحة التي تتجاوز 10 ملايين جنيه من 21% إلى 18.75%، مما يعكس تأثر العوائد بتغير معدلات الفائدة في السوق.

الشريحة المالية العائد السابق العائد الجديد من 500 ألف حتى مليون جنيه 15% 12.75% أكثر من 20 مليون جنيه 22% 19.75%