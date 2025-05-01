قرار مفاجئ .. بنك مصر إيقاف شهادات الادخار ذات العائد 27% رسميًا ويطرح بدائل بعوائد مغرية

أعلن بنك مصر عن إيقاف إصدار شهادات الادخار ذات العائد السنوي 27%، التي كانت من بين الأعلى في السوق المصري، وجاء القرار بعد مراجعة دقيقة لسياسات التسعير الاقتصادية، بما يتماشى مع تغيرات سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي، وقد أثار هذا الإجراء تساؤلات بين العملاء حول البدائل المتاحة ومصير الشهادات القائمة، مما يعكس تأثير القرار على القطاع المصرفي والعملاء.

أسباب إيقاف شهادات الادخار ذات العائد 27%

قرار إيقاف شهادات الـ27% من بنك مصر استند إلى اعتبارات اقتصادية وتنظيمية أساسية، حيث أكد البنك أن الهدف الرئيسي من هذه الشهادات كان امتصاص السيولة ودعم استقرار السوق، وقد تحقق هذا الهدف بالفعل، كما أن استمرارية تقديم عوائد مرتفعة غير ممكنة في ظل التحولات السريعة في السوق وأسعار الفائدة الرسمية، إضافة إلى سعي البنك لتحسين هيكل تكلفة الأموال وضمان التوازن المالي، كما تهدف هذه الخطوة لتشجيع العملاء على التوجه إلى منتجات ادخارية جديدة تتماشى مع الأوضاع الحالية.

تفاصيل الشهادات البديلة بعد وقف شهادة 27%

بعد قرار الإيقاف، طرح بنك مصر مجموعة من الشهادات البديلة بعوائد تنافسية، ومنها شهادة القمة التي توفر عائدًا ثابتًا بنسبة 19% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، وشهادة أخرى بعائد متغير يصل إلى 18.5% يتم تحديده وفقًا لسعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى شهادة لمدة سنة واحدة بعائد 20% سنويًا أو 19% شهريًا، وتتوفر هذه الشهادات بمبالغ تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مما يتيح مرونة أكبر للعملاء في اختيار المنتج المناسب لاحتياجاتهم.