استلام الفيز الجديدة “هنـــــــا” .. الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة لشهر مايو 2025

يريد الكثير من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة التعرف على طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة التي تقدمها الحكومة المصرية في الفترة الحالية لكي تدعم الأسر والعائلات الأكثر احتياج في المجتمع المصري ككل حيث توفر لهم دعم مالي يحصوا عليه من أجل تحسين مستوى المعيشة لهم كذلك توفير لكي يعيشوا حياة كريمة في ظل غلاء الأسعار وظروف المعيشة الصعبة لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاطلاع على تكافل وكرامة في مصر.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

لقد أصبح من السهل التعرف على طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة في جميع أنحاء الجمهورية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة الحالية لذا إليكم طريقة الاستعلام عن المعاشات كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

زيارة الموقع الرسمي لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

توجه إلى الموقع واختار خدمة الاستعلام حيث ابحث عن قسم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أو خدمة الاطلاع عليها.

إدخال البيانات المطلوبة.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص.

عرض النتيجة حيث بعد إدخال البيانات سوف تظهر لك معلومات حول حالة المعاش.

حيث إذا كنت مؤهل للحصول عليه أو إذا كان هناك أي تحديثات تتعلق بطلبك.

أخر أخبار برنامج تكافل وكرامة

وفرت الوزارة خدمة عملاء للمستفيدين في برنامج تكافل وكرامة حيث في حاله واجهت أي صعوبات أو كانت لديك استفسارات إضافية يمكنك التواصل مع الخط الساخن لدى وزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 16528 للرد على جميع التساؤلات حول برنامج تكافل وكرامة في جمهورية مصر العربية.