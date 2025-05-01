بالقرب من صرف رواتب مايو .. هل يوجد زيادة في حساب المواطن؟ .. الموارد تكشف التفاصيل

تقدم الحكومة السعودية العديد من البرامج لخدمة المجتمع السعودي ومنها برنامج حساب المواطن ولكن يتساءل المستفيدين من ذلك الدعم عن هل يوجد زيادة في حساب المواطن كما يرغب الكثير من المواطنين التعرف على طريقة التسجيل في دعم حساب المواطن من أجل الحصول على دعم مالي شهري تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الشروط والأحكام المطلوبة.

هل يوجد زيادة في حساب المواطن؟

يرغب العديد من المواطنين والمواطنات المستفيدين من الدعم التعرف على حقيقة وجود زيادة جديدة في دعم حساب المواطن ولكن أكدت خدمة المستفيدين بأن الدعم كما هو وليس هناك زيادة جديدة في دعم حساب المواطن كما ليس هناك أمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وفي حالة وجود زيادة سوف يتم الإعلان عنها لدى وزارة الموارد البشرية في دولة السعودية.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

سوف نوضح لكم جميع الضمانات اللازمة للحصول على دعم حساب المواطن في السعودية كما يلي بكل التفاصيل:

يجب أن يكون المستفيدين سعوديين الجنسية.

كذلك يجب توفير دخل شعري لا يزيد على الحد المسموح بيه.

عدم امتلاك منازل أو سيارات عالية الثمن.

كذلك عدم وجود سجل تجاري داخل المملكة العربية السعودية.

توفير جميع الشروط والضمانات للحصول على دعم حساب المواطن.

كذلك لابد من توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 18 عام للحصول على حساب المواطن.

يفضل توفير جميع المستندات والاوراق المطلوبة من أجل الحصول على دعم حساب المواطن تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في دولة السعودية