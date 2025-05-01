الناقلة للحلقة 190 من المؤسس عثمان “تردد قناة الفجر الجزائرية 2025”.. نزلها وثبتها في خطوة

يريد الكثير من عشاق مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس أو مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني التعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 من أجل مشاهدة ومتابعة جميع المسلسلات التاريخية التركية التي تقدمها سواء كان الريسفير يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات لذلك سوف نوضح لكم تفاصيل التردد مع طريقة تنزيل القناة لمشاهدة حلقات المسلسل التركي.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يريد الكثير من محبي المسلسلات التاريخية والبرامج الجديدة والحصرية التعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية حيث أصبحت القناة الفضائية المجانية متاحة للجميع على القمر الصناعي نايل سات وعربسات بدون تشفير وبجودة عالية في الصوت والصورة لذلك سوف نوضح لكم التردد الحالي للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة كل ما تقدمه القناة للمشاهد العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة تثبيت قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات المفضلة لعدد كبير من المتابعين حيث لمتابعة حلقات مسلسل قيامة عثمان اتبع الخطوات التالية:

فتح الشاشة والريسفير والضغط على زر القائمة من الريموت كنترول.

ثم اضغط على القائمة الرئيسية من الريموت كنترول.

بعد ذلك الدخول إلى إعدادات الترددات.

بعد ذلك اختر إضافة تردد جديد وهي قناة الفجر الجزائرية.

كتابة جميع بيانات التردد الصحيحة على حسب القمر الصناعي الذي تستخدمه.

بعد ذلك اختر البحث اليدوي وليس التلقائي.

في النهاية قم بالبحث على قناة الفجر الجزائرية وقم بحفظ القناة ضمن قائمة القنوات.