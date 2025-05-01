الليلة .. قيمة السحب الشهرية 100.000 دولار “موعد سحب مسابقة الحلم 2025”

تم الإعلان عن موعد سحب مسابقة الحلم الشهرية التي يبلغ قدرها 100 ألف دولار أمريكي، ويتم الإعلان عن الفائز بواسطة الإعلامي مصطفى الأغا وقد تغير هذه الجائزة حياة الفائز إلى الأفضل نظرا لضخامة قيمتها، بالإضافة إلى أنه تم الإعلان عن موعد السحب الاسبوعي للمسابقة الخاص بشهر مايو من هذا العام.

موعد سحب مسابقة الحلم

تم الإعلان عن موعد السحب الشهري لمسابقة الحلم هذا العام من أجل الاستمتاع بها من قبل الفائز، وهذا الموعد هو:

موعد سحب مسابقة الحلم القادمة سوف تكون يوم الخميس الموافق 1 من مايو.

هذا السحب سوف يكون بمبلغ قدره 100 الف دولار أمريكي.

هذه الجائزة هي الجائزة الشهرية للمتسابقين.

مواعيد سحب مسابقة الحلم لشهر مايو 2025

تم الإعلان عن المواعيد الأسبوعية الخاصة بسحب مسابقة الحلم لشهر مايو من هذا العام والتي تبلغ قدرها 5000 دولار أمريكي وهذه المواعيد هي

يتم سحب الجائزة الأسبوعية في مسابقة الحلم في يوم السبت الموافق 10 من شهر مايو من هذا العام، وتصل قيمة الجائزة الأسبوعية إلى 5000 دولار أمريكي.

موعد الشحي الثاني لمسابقة الحلم سوف يكون في يوم السبت الموافق 17 من مايو هذا العام وتصل قيمة الجائزة إلى 5000 دولار أمريكي.

موعد السحب في الأسبوع الثالث من شهر مايو هذا العام سوف تكون يوم 24 من الشهر بجائزة تصل قيمتها إلى 5000 دولار.

موعد السحب الرائع من شهر مايو هذا العام لمسابقة الحلم تكون يوم السبت الموافق 31 من الشهر بجائزة تصل إلى 5000 دولار وهي جائزة أسبوعية.