ساعات للإعلان عن اسم الفائز “موعد سحب مسابقة الحلم اليوم” حلم 100.000 دولار أمريكي

لقد تزايد البحث عن موعد سحب مسابقة الحلم اليوم حيث هناك العديد من المتقدمين لمسابقة الحلم يرغبوا التعرف على توقيت سحب مسابقة الحلم لكي يتابعوا الحدث المهم مع المذيع مصطفى الأغا حيث هناك العديد من الفائزين في مسابقة الحلم الذين تغيرت حياتهم بعد الحصول على الجائزة الكبرى 100,000 دولار أو سيارة أو منزل لذلك سوف نوضح لكم موعد السحب الرسمي الذي تم الإعلان عنه في برنامج مسابقة الحلم.

موعد سحب مسابقة الحلم اليوم

أعلنت مسابقة الحلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حسابها الرسمي تويتر بأن موعد سحب مسابقة الحلم اليوم سوف يكون يوم الخميس الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وسوف يتم الإعلان عن الفائز بمبلغ 100,000 دولار أمريكي لذا سوف نقوم بتوضيح التفاصيل المتاحة في مقال اليوم.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

يريد الكثير من المتابعين لمسابقة الحلم والاشتراك في المسابقة للحصول على الجائزة الكبرى لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل كما يلي:

إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) حيث أرسل كلمة حلم أو Dream إلى الرقم المخصص لبلدك كما يختلف حسب الدولة.

كذلك بعد إرسال الرسالة سوف تتلقى رسالة ترحيب تحتوي على تفاصيل الاشتراك والأسئلة التي يجب الإجابة عليها.

عليك بعد ذلك الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح.

ثم من أجل السحب لا بد من الإجابة الصحيحة حيث تزيد من فرصك في الفوز بالمسابقة.

ثم لا بد من تكرار المشاركة حيث كلما أرسلت أكثر وأجبت على المزيد من الأسئلة زادت فرصك في الفوز.

كما يمكن الاشتراك عبر التطبيق أو الموقع الرسمي الخاص بالمسابقة.