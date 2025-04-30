خلي أولادك يفرحوا.. اضبط تردد قناة طيور الجنة 2025 على جميع الأقمار الصناعية بجودة هائلة HD

تردد قناة طيور الجنة من الترددات التي تسعى الأمهات والآباء لمعرفته حتى ستمكن الصغار من الاستمتاع بكل ما تقدمه، حيث تمتلك القناة شهرة واسعة جداً مما جعلها أفضل قناة عربية متخصصة للأطفال، والتي تقدم محتوى أطفالي يتنوع بين الترفيهي والتعليمي، والذي من خلالها يهدف لتطوير مهارات الأطفال وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم، كما تهتم بالموسيقى التفاعلية والأناشيد الهادف التي يستفيد منها الصغار، وإليكم الآن في هذا المقال التردد الجديد لقناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025

لضمان الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة طيور الجنة من برامج وأغاني رائعة على مدار اليوم بجودة عالية وبدون تشويش ولا انقطاع، عليكم ضبط التردد الجديد على النايل سات والعرب سات على جهاز الاستقبال الخاص بكم، والترددات كالتالي:

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11393.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد القناة على العرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة:HD.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة

حتى تستقبل قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر الخاص بك عليك اتباع الخطوات التالية:

يتم فتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.

النقر على أيقونة إضافة قناة جديدة أو بحث يدوي.

اختيار القمر الصناعي المناسب.

إدخال الترددات الجديدة للقناة وباقي البيانات.

النقر على كلمة “بحث”.

الانتظار حتى تظهر القناة والنقر على كلمة حفظ.

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