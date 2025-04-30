نتيجة الشهادة السودانية 2025 – 2024 نتائج امتحانات الثانوية بالإسم فقط

نتيجة الشهادة السودانية، هي من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، خاصة وأن موعد ظهورها تأخر بشكل ملحوظ، إلا وزارة التربية والتعليم السودانية كانت حريصة على الانتهاء من كافة الإجراءات والتجهيزات التي تضمن حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقه في هذه المرحلة الدراسية، ولذا تم تأخيرها إلى يوم غدًا الخميس الموافق 1 من شهر مايو 2025، بما يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة.

عرض نتيجة الشهادة السودانية المؤجلة

تُعرض غدًا الخميس 1 من شهر مايو 2025 نتيجة الشهادة السودانية المؤجلة، بعد أن تم الانتهاء من التجهيزات المعنية بتصحيح الأوراق الامتحانية، وكذلك رصد الدرجات بشكل واضح وصحيح، حتى أن الوزارة قامت بإرسال رسالة طمأنة بها جميع الطلاب وأسرهم بشأن عرض النتائج في أقرب وقت، وتحديدًا سيكون موعد ظهورها الساعة الثانية ظهرًا على الموقع الرسمي للوزارة.

ما هي طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية؟

يمكنك استخراج نتيجة الشهادة السودانية المؤجلة عبر الموقع الرسمي للوزارة، بإتباع الخطوات الأتية:-