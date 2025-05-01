الان من بنكك.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 اون لاين عبر الهاتف

رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 اون لاين من أهم الخدمات الإلكترونية التي تم توفيرها للعملاء السودانيين الجنسية، حيث يقدم البنك الكثير من الخدمات للمواطنين السودانيين سواء المقيمين أو المسافرين خارج البلاد، من أجل تسهيل المعاملات دون الحاجة للذهاب لفروع البنك في السطور التالية نوضح خطوات الحصول على هذه الخدمة، ثم نوضح أهم الشروط الواجب توافرها.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 اون لاين

تم الإعلان عن تفعيل رابط فتح الحساب في بنك الخرطوم، حتى يتمكن العملاء المقيمين في السودان وخارجها من الحصول على الكثير من الخدمات المصرفية أونلاين في أسرع وقت وبأقل جهد، ويوفر هذا الموقع الإلكتروني خدمات مصرفية متنوعة مثل فتح الحسابات البنكية أو الاستعلام عن الرصيد أو تحويل الأموال وإيداعها،وبإمكان جميع العملاء الحصول على حساب في بنك الخرطوم عن طريق اتباع هذه الخطوات السهلة:

قم بالتوجه إلى رابط بنك الخرطوم الإلكتروني الرسمي.

ثم حدد اللغة المناسبة.

اختر أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك حدد نوع الحساب سواء كان جاري أو توفير أو حساب شركة.

سجل البيانات الشخصية اللازمة وتأكد من صحتها.

ثم قم بتأكيد رقم الهاتف.

بعدها اضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

انتظر حتى تستقبل رسالة على هاتفك تحتوي على رقم الحساب البنكي.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025

بعد أن وضحنا موقع فتح الحساب في بنك الخرطوم وشرحنا الخطوات اللازم اتباعها للحصول على هذه الخدمة، لابد أن نوضح أهم الشروط التي وضعتها الإدارة حتى يتمكن العميل من الحصول على هذه الخدمة المتميزة ومن أبرز الشروط ما يلي: