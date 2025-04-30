الأن.. نتيجة الشهادة السودانية المؤجلة ورابط فعال لإستخراج النتائج

كشفت وزارة التربية والتعليم السودانية، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية المؤجلة 2023، مؤكدة بأن تم تأجيل موعد الظهور نظرًا لبعض المشكلات الفنية في رفعها على موقع الوزارة، ناهيك عن أنه كان من المفترض ظهور النتيجة أمس الثلاثاء الموافق 29 من شهر أبريل 2025 لكن تم تأجيلها إلى موعد جديد، نوضحه لكم في مقال اليوم حتى يطلع عليه جميع الطلبة والطالبات بمختلف ولايات السودان.

إعلان نتيجة الشهادة السودانية المؤجلة

وأكدت وزارة التربية والتعليم في السودان، أن إعلان نتيجة الشهادة السودانية المؤجلة يوافق غدًا الخميس 1 من شهر مايو 2025، بما سيتم ظهورها في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، ناهيك عن رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، تسهيلاً على جميع الطلبة والطالبات بالحصول على النتيجة، دون الحاجة إلى زيارة المدرسة، مشيرة إلى أن هذه النتيجة تضمنت نحو 341220 طالب وطالبة أدوا امتحانات هذه المرحلة الدراسية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية

وأصبح بإمكان 34122 طالب وطالبة الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية بما يشمل القسمين العلمي والأدبي، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-