زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. يا بختكم في الموعد دا

زيادة المرتبات والمعاشات هي من أكثر المواضيع شغفًا في الوقت الحالي، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة، حول هذا الملف الذي يشغل بال الكثير من الموظفين والمتقاعدين، حتى أن هذه الزيادة تُلبي بشكل كبير احتياجات المواطنين، وعليه سنوضحه لكم في السطور التالية موعد تطبيق الزيادة الجديدة، وجدول الزيادات على مدار الأعوام الماضية.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025
ووفقًا للحزمة الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين سواء موظفين أو متقاعدين، في ظل الاضطراب الاقتصادي الكبير، فإن موعد زيادة المرتبات والمعاشات ستوافق شهر يوليو المقبل 2025، نظير أن يتمكن كافة العاملين في الدولة من الحصول على مستحقاتهم المالية بالزيادات الجديدة دون الإخلال بذلك، فيما لا يوجد سوى أقل من شهر لتطبيق هذه الزيادات داخل الدولة.
جدول زيادات المرتبات والمعاشات
على مدار الأعوام الماضية، وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت الزيادات الجديدة للمرتبات من عام 2017 لـ 2014، وفقًا لما يلي:-
- في عام 2017 تم زيادة المرتب من 1200 لـ 1400 جنيه.
- أما إلى الآن فتم زيادة المرتب لـ 6000 جنيه بالنسبة للدرجة السادسة خلال شهر مارس 2024.
- زيادة المرتبات تراوحت قيمتها من 200 لـ 600 جنيه كل عام، وذلك بناءً على الدرجة الوظيفية.
- حتى أنه زيادات المعاشات تم تطبيقها بنسبة تراوحت من 13 لـ 15% وذلك من 2021 حتى 2024.
- ومن المتوقع بأن تكون زيادة هذا العام ملائمة بالنسبة للمرتبات والمعاشات، نظير حرص الدولة على تقديم الدعم المادي الملائم لمواطنيها.