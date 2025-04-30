زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. يا بختكم في الموعد دا

زيادة المرتبات والمعاشات هي من أكثر المواضيع شغفًا في الوقت الحالي، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة، حول هذا الملف الذي يشغل بال الكثير من الموظفين والمتقاعدين، حتى أن هذه الزيادة تُلبي بشكل كبير احتياجات المواطنين، وعليه سنوضحه لكم في السطور التالية موعد تطبيق الزيادة الجديدة، وجدول الزيادات على مدار الأعوام الماضية.

موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

ووفقًا للحزمة الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين سواء موظفين أو متقاعدين، في ظل الاضطراب الاقتصادي الكبير، فإن موعد زيادة المرتبات والمعاشات ستوافق شهر يوليو المقبل 2025، نظير أن يتمكن كافة العاملين في الدولة من الحصول على مستحقاتهم المالية بالزيادات الجديدة دون الإخلال بذلك، فيما لا يوجد سوى أقل من شهر لتطبيق هذه الزيادات داخل الدولة.

جدول زيادات المرتبات والمعاشات

على مدار الأعوام الماضية، وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت الزيادات الجديدة للمرتبات من عام 2017 لـ 2014، وفقًا لما يلي:-