بدأت الأحداث.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 190 على القنوات الناقلة الان

يمثل مسلسل المؤسس عثمان شهرة كبيرة وشعبية هائلة بين من مختلف المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، حتى أن المسلسل يقدم مجموعة من الحلقات المليئة بالتحديات والمغامرات التي لا يمكن تجاهلها، حتى أنه وعقب إنطلاق أول موسم له تمكن من تحقيق نجاح جماهيري كبير، وبسببه تربع على عرش الأضخم إنتاجًا، فيما يرغب العديد من المتابعين في مشاهدة الحلقة 190 من المسلسل في المواعيد التي نذكركم بها خلال السطور التالية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 190

تحمل الحلقة 190 من مسلسل قيامة عثمان، الكثير من الأحداث الجديدة التاريخية والأكثر إثارة وتشويقًا، فيما يتم بثها في المواعيد التالية:-

عرض مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة ” ATV” التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

حتى أن الحلقة ذاتها يتم إعادتها يوم الخميس من كل أسبوع على قناة “الفجر الجزائرية” في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

نظير إمكانية متابعة الحلقات على قناة اليرموك الأردنية والعديد من المنصات الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

القنوات المذيعة لحلقات المؤسس عثمان

أول قناة معنا تقوم ببث الحلقة 190 من مسلسل قيامة عثمان هي قناة ” ATV” التي جاء ترددها بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 10796.

استقطابها فهو أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “⅚”.

تردد قناة الفجر الجديد

ويمكنك تنزيل التردد الأخر لقناة الفجر الجزائرية، كما يلي:-