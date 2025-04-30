أرباح مجموعة اس تي سي للاتصالات بالسعودية .. أكثر من 3.4 مليار ريال خلال ربع عام 2025

مجموعة اس تي سي هي للعلم شركة الاتصالات السعودية حيث تعتبر شركة رائدة في مجال الاتصالات في المملكة العربية السعودية تابعة إلى القطاع الحكومي كمت تعرف الآن بأسم stc كما نجحت الشركة في تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات في السعودية ولها عدد كبير من المتابعين بسبب نجاح الشركة في تلبية احتياجاتهم الأساسية كما لها استثمارات في الكويت والبحرين بجانب المملكة السعودية.

مجموعة اس تي سي

تعتبر مجموعة اس تي سي من الشركات الرائدة في عالم الاتصالات في المملكة السعودية بل في الوطن العربي لذلك سوف نوضح لكم ملامح عن الشركة وإنجازاتها:

لقد حققت مجموعة اس تي سي خلال الربع الأول من العام الجاري 3.65 مليار ريال جاءت متوافقة مع توقعاتها حيث قدرت الأرباح عند 3.67 مليار ريال

زيادة فعلية في أرباح الشركة بنسبة 11% على أساس سنوي وبنمو ملحوظ مقارنة بأرباح الربع الرابع من عام 2024 بعد التعديل.

كذلك حققت مجموعة اس تي سي مكاسب من بيع حصص وعوامل أخرى.

أرباح مجموعة اس تي سي 2025