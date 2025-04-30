ثبت الان تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي بجودة عالية

تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الفضائية التي تقدم العديد من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، ناهيك عن الأغاني والأناشيد الدينية التي يتم بثها على مدار اليوم، حتى أن القناة تتناسب بشكل كبير مع الأطفال والمتابعين بمختلف الدول العربية، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة الحديث

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة طيور الجنة أطفال الناقلة لكل ما هو جديد ورائع في عالم الطفل والكرتون، وفقًا لما يلي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

ترددها يكون 11310.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

أما عن البيانات الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة طيور الجنة أطفال الجديد على القمر الصناعي، وفقًا للأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الثاني 11274.

استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة الثاني

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتثبيت قناة طيور الجنة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يأتي:-