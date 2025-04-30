هل يوجد تبكير في موعد صرف راتب التقاعد بالمملكة السعودية؟ .. التأمينات تكشف

موعد صرف راتب التقاعد تزايد عليا البحث في الفترة الأخيرة بسبب اقتراب شهر مايو 2025 حيث أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية توحيد موعد صرف رواتب المتقاعدين السعوديين في المملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح لكم موعد صرف معاشاتهم الشهرية وكيفية الاستعلام عن راتب التقاعد لشهر مايو 2025.

موعد صرف راتب التقاعد

هناك مجموعة كبيرة من التساؤلات حول موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر لذلك أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2025 سوف تصرف في موعدها وهو يوم الخميس 1 مايو وهو يوم عمل رسمي في السعودية لذلك ليس هناك أي تغيير في موعد الصرف إلا إذا صادف إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع وهو ما لم يحدث هذا الشهر تحت إشراف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في السعودية

في بداية الأمر لقد وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمات إلكترونية عديدة للمتقاعدين والمستفيدين من الراتب الشهري التقاعد دون الحاجة لزيارة الفروع التابعة للمؤسسة لذلك إليكم خطوات الاستعلام كما يلي: