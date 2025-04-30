مسلسل المؤسس عثمان ح 190 يعرض بعد قليل على تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن تغيير ترددها هذا العام من أجل الحفاظ على جودة الصوت والصورة المقدمة للمشاهد، حيث أصبح بإمكان المشاهدين الاستمتاع بالبث بدقة عالية 4k مما يعزز من تجربة المشاهد في الجزائر ومعظم الدول العربية المجاورة وتحرص هذه القناة على تغيير ترددها من حين إلى آخر للتكيف مع التطورات التكنولوجية التي توجد بها.

تردد قناة الفجر الجزائرية

إذا كنت من عشاق المسلسلات التاريخية التركية فمن المؤكد أنه يرغب الشخص في معرفة التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية على نايل سات وهذا التردد هو

تردد القناة: 12034

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3 / 4

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

يمكن ضبط قناة على عرب سات بكل سهولة لمتابعة المسلسلات التركية المدبلجة وذلك من خلال هذا التردد

تردد القناة: 11034

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/ 6

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات الآتية