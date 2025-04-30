رقم مسابقة حلم للاشتراك والفوز بالمليون دولار أمريكي 2025 .. برسالة هتغير حياتك

أتاحت مسابقة حلم أو دريم ارقام الاشتراك في المسابقة والتي تختلف حسب الدولة المتقدم منها المشترك، وقد تتيح هذه المسابقة للمشاركين فرص الفوز بجوائز مالية ضخمة قد تغير حياتهم بشكل كامل نظرا لكبر المبالغ المالية المقدمة.

رقم مسابقة حلم

يمكن الاشتراك في مسابقة حلم من كل دولة عربية عن طريق الأرقام التالية

رقم الاشتراك من المملكة العربية من زين من خلال هذا الرقم 755505 أو من موبايلي عبر هذا الرقم 650444.

الاشتراك من جمهورية مصر العربية عبر هذا الرقم 95458 أو هذا الرقم 95450.

الاشتراك من الامارات العربيه المتحدة من خلال هذا الرقم 5544.

يمكن الاشتراك من دولة الكويت عن طريق الاتصال بهذا الرقم 4242.

الاشتراك من دولة البحرين عبر هذا الرقم 94000.

الاشتراك من فلسطين من خلال الرقم التالي 6144.

يمكن الاشتراك من دولة عمان في مسابقة الحلم عبر هذا الرقم 90434.

كما يمكن الاشتراك من دولة تونس عن طريق الرقم التالي 85819.

الاشتراك في مسابقة حلم من دولة المغرب عبر هذا الرقم 9669.

الاتصال من سوريا للاشتراك في المسابقة من خلال هذا الرقم 1555.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

يلزم توافر عدة شروط مطلوبة من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم التي يتم عرضها على قناة أم بي سي، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: