موعد السحب الليلة .. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من مختلف دول العالم 2025

تعتبر مسابقة حلم من أشهر المسابقات في العالم العربي التي تهدف إلى تغيير حياة المشتركين، حيث يتم تقديم مبالغ مالية كبرى وجوائز أخرى للفائزين في تلك المسابقة وقد تصل إلى مئات الآلاف الدولارات وهي تعتبر فرصة لا تعوض في حياة الفائز بالكامل، كما يمكن الاشتراك بها من جميع الدول العربية عبر الرقم الخاص بدولة المتقدم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من مختلف دول العالم

يمكن لكل دول من دول العالم العربي المشاركة في مسابقة حلم المقدمة عبر قناة ام بي سي من خلال الرقم الخاص بها، وهذه الأرقام هي:

يمكن الاشتراك في المسابقة من داخل جمهورية مصر العربية عن طريق هذا الرقم 95458.

الاشتراك من دولة العراق عن طريق هذا الرقم 2266.

الاشتراك من داخل المملكة السعودية من خلال هذا الرقم 755505.

التسجيل في المسابقة من المملكة الأردنية الهاشمية من خلال هذا الرقم 94099.

الاشتراك من دولة المغرب من خلال هذا الرقم 9669.

الاشتراك من دولة الإمارات على رقم 5544.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم أو دريم من مصر وجميع الدول العربية وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: