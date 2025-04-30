اشترك حالًا وأستقبل في حسابنك البنكي “1000000$” .. الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

تتيح مسابقة حلم فرصة الاشتراك في المسابقة من مختلف الدول العربية بهدف منح المشاركين فرصة للفوز وتحقيق احلامهم بالجوائز المالية المقدمة من خلالها، وقد اشترطت هذه المسابقة توافر عدة شروط مطلوبة في المشتركين والمشاركة في سحب الجوائز والوصول إلى فرصة الفوز.

الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم لزيادة فرص الفوز بالجوائز المالية الكبرى المقدمة من خلالها عن طريق اتباع الخطوات الآتية

إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص للمسابقة.

إدخال رقم الهاتف للحصول على اشعارات السحب.

الإجابة على الأسئلة التي يتم طرحها من قبل المسابقة، وكلما كانت الإجابات المرسلة صحيحة زادت فرص الفوز بالمسابقة.

يمكن التسجيل بها عبر التطبيق الرسمي الخاص بالمسابقة.

أرقام تسجيل مسابقة الحلم من مختلف دول العالم

يمكن لكل دول من دول العالم العربي المشاركة في مسابقة حلم من خلال الرقم الخاص بها، وهذه الأرقام هي: