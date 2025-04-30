اشترك حالًا وأستقبل في حسابنك البنكي “1000000$” .. الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

تتيح مسابقة حلم فرصة الاشتراك في المسابقة من مختلف الدول العربية بهدف منح المشاركين فرصة للفوز وتحقيق احلامهم بالجوائز المالية المقدمة من خلالها، وقد اشترطت هذه المسابقة توافر عدة شروط مطلوبة في المشتركين والمشاركة في سحب الجوائز والوصول إلى فرصة الفوز.
الاشتراك في مسابقة الحلم
يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم لزيادة فرص الفوز بالجوائز المالية الكبرى المقدمة من خلالها عن طريق اتباع الخطوات الآتية
- إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص للمسابقة.
- إدخال رقم الهاتف للحصول على اشعارات السحب.
- الإجابة على الأسئلة التي يتم طرحها من قبل المسابقة، وكلما كانت الإجابات المرسلة صحيحة زادت فرص الفوز بالمسابقة.
- يمكن التسجيل بها عبر التطبيق الرسمي الخاص بالمسابقة.
أرقام تسجيل مسابقة الحلم من مختلف دول العالم
يمكن لكل دول من دول العالم العربي المشاركة في مسابقة حلم من خلال الرقم الخاص بها، وهذه الأرقام هي:
- يمكن الاشتراك في المسابقة من داخل جمهورية مصر العربية عن طريق الرقم التالي 95458 أو من خلال هذا الرقم 95450.
- الاشتراك من دولة العراق عن طريق هذا الرقم 2266 أو من خلال رقم 2770.
- الاشتراك من داخل المملكة السعودية من خلال هذا الرقم 755505 أو من خلال 650444.
- التسجيل في المسابقة من المملكة الأردنية الهاشمية من خلال هذا الرقم 94099.
- الاشتراك من دولة المغرب من خلال هذا الرقم 9669.
- الاشتراك من دولة الإمارات على رقم 5544 أو عن طريق هذا الرقم 3636.