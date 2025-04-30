أمانة المدن بداخل المملكة السعودية.. تكشف عن جدول هدد جدة الجديد 1446

أعلنت الحكومة السعودية عن جدول هدد جدة الجديد الذي تم إصداره في الأيام الماضية لإزالة الأحياء العشوائية في جدة لغرض التطوير وتقليل المخاطر التي تتعرض لها سكان هذه الأحياء وفقًا للمؤشرات الموجودة في مشروع إزالة جدة الجديدة، بالإضافة إلى تزويدها بالمرافق الخدمية والترفيهية والسياحية وفقًا لرؤية المملكة 2030، وهذا المشروع هو استكمال لمشروع إزالة جدة القديمة الذي توقف من حوالي أربع سنوات بدون سبب واضح.

جدول هدد جدة الجديد

حددت أمانة جدة بعض المناطق العشوائية في جدة والتي من المقرر إزالتها وهي كالآتي:

حي ثول من الأحياء المهددة بالإزالة في جدة.

من ضمن الأحياء المهددة بالإزالة أيضًا في جدة حي ذهبان.

حي العزيزية وحي الرحاب مهددين بالإزالة.

الأماكن المهددة بالإزالة في جدة حي الشرقية وحي غليل.

حي الخمرة الثعالبة.

حي كيلو 14 الشمالي والجنوبي مهددين بالإزالة.

أماكن مهددة بالإزالة في جدة حي بني مالك وحي الرويس.

تعويضات الإزالة في جدة

إجراءات تعويض سكان مناطق الإزالة بجدة للمناطق العشوائية كما يلي: