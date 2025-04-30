خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى 2025 “بالرقم القومي امتلك وحدتك السكنية”

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من الراغبين في طلب حجز شقق سكنية جديدة تحت إشراف وزارة الإسكان في جمهورية مصر العربية حيث وفرت الحكومة المصرية خدمة الاطلاع على شقق الإسكان الاجتماعى عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر حكومي للتسهيل على المتقدمين لطلب حجز تلك الشقق لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام بالشروط اللازمة للحصول عليها في مصر.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى

وضحت وزارة الإسكان بتوقع الموقع الرسمي التابع لها من أجل الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى في جمهورية مصر العربية لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

يتم الاستعلام بعدد من الطرق منها الدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

اختر الاستعلام عن شقة أو الاستعلام عن حالة الطلب.

كتابة الرقم القومي الخاص بك.

بعد ذلك سوف تظهر لك حالة الطلب سواء تم قبوله أو رفضه أو قيد المراجعة.

هناك طريقة أخرى عبر الهاتف أو الخط الساخن حيث يمكن الاتصال بالخط الساخن لصندوق الإسكان الاجتماعي على رقم 1188 أو 5777 من أي موبايل أو الرقم 090071117 من أي خط أرضي.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي