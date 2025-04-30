امتلك وحدتك السكنية بمقدم 50,000 جنية مصري عبر وزارة الإسكان الاجتماعى مصر

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
امتلك وحدتك السكنية بمقدم 50,000 جنية مصري عبر وزارة الإسكان الاجتماعى مصر

وزارة الإسكان الاجتماعى مصر تقدم العديد من الخدمات للمواطنين المصريين من خلال توفير لهم شقق سكنية جديدة عن طريق الوزارة من أجل دعم الشباب الذي لا يمتلك شقة سكنية لذلك تم توفير خدمة التسجيل في حجز شقق سكنية للمتقدمين عن طريق الإنترنت كما توفير أيضاً خدمة الاستعلام عن قبول طلب حجز الشقق السكنية وليس ذلك فقط بل تم توفير خدمات أخرى إلكترونية ولكن يتطلب ذلك الأمر توفير جميع الالتزامات والشروط المطلوبة للحصول على الدعم المطلوب.

وزارة الإسكان الاجتماعى مصر

تقدم الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية ومن أهمها خدمة حجز شقق سكنية جديدة لمن يستحق من المواطنين في جمهورية مصر العربية لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن حجز شقق سكنية في الفترة الحالية عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة كما يلي بكل التفاصيل:

  • للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي لا بد من زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.
  • بعد ذلك تسجيل الدخول أو إنشاء حساب حيث إذا كان لديك حساب سابق.
  • قم بتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة السر.
  • بعد ذلك الدخول إلى الطلبات أو “الاستعلام عن الطلب.
  • اختر بعد ذلك استعلام عن حالة الطلب.
  • بعدها عليك كتابة الرقم القومي الخاص بك.
  • سوف تظهر لك حالة الطلب سواء تم قبوله أو ما زال تحت المراجعة أو تم رفضه.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

  • في بداية الأمر يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • توفير العمر المطلوب من 21 إلى 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.
  • توفير الدخل الشهري حيث الحد الأقصى لدخل الأعزب يساوي 7,000 جنيه.
  • كما الحد الأقصى لدخل الأسرة يساوي 10,000 جنيه كما قد تختلف على حسب الإعلان الجديد.
  • يفضل عدم امتلاك وحدة سكنية حيث يجب ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الحصول على وحدة سكنية من الدولة.
  • الإقامة أو العمل بالمحافظة مع سداد مقدم الحجز.
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فريق عمل البديل

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