الرابط الرسمي لـ وزارة البريد والمواصلات للتسجيل في مسابقة بريد الجزائر 2025

وزارة البريد والمواصلات وفرت العديد من الخدمات للمواطنين في دولة الجزائر ومن أهمها في الفترة الأخيرة توفير خدمة التقديم على مسابقة التوظيف في بريد الجزائر حيث هناك الكثير يرغبوا التعرف على الشروط المطلوبة في تلك المسابقة كما يردوا التعرف على طريقة التسجيل في مسابقة توظيف البريد الجزائري لذلك سوف نوضح لكم جميع التفاصيل عند التوظيف بالبريد في الجزائر.

وزارة البريد والمواصلات

لقد تزايد البحث في الوقت الراهن على مسابقة البريد في دولة الجزائر حيث يريد الكثير التقديم على تلك الوظيفة بكل سهولة وذلك ما تم توفيره حيث يمكن الدخول إلى موقع الوزارة والتقديم على المرحلة الثانية في مسابقة توظيف البريد بالجزائر كما يلي بكل التفاصيل:

زيارة الموقع الرسمي لبريد الجزائر لدى وزارة البريد والمواصلات

قم بعد ذلك بتفقد قسم التوظيف أو الإعلانات الجديدة

كما للعلم يتم نشر مسابقات التوظيف عبر هذا القسم أو عبر الجرائد الرسمية والمواقع الحكومية.

تحميل استمارة الترشح ثم تعبئة استمارة خاصة يتم تحميلها من الموقع.

ثم تعبئة ملف الترشح والذي يطلب نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب.

كذلك نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

كما يطلب سيرة ذاتية (CV).

كذلك طلب خطي للمشاركة في المسابقة.

شهادات العمل مع وثائق أخرى على حسب الإعلان مثل شهادة إقامة.

بعد ذلك إرسال الملف عبر البريد الإلكتروني المعلن في الإعلان.

الشروط المطلوبة في مسابقة البريد في دولة الجزائر