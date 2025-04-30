سجل وقدم الآن في مسابقة توظيف بريد الجزائر 2025 .. وفقًا للشروط المطلوبة “هنــــا”

مسابقة توظيف بريد الجزائر من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من المواطنين والمواطنات الراغبين في التقديم على مسابقة توظيف بريد الجزائر لدى وزارة البريد والمواصلات في الدولة حيث وفرت الوزارة خدمة التقديم الإلكتروني من أجل التسهيل على المتقدمين لطلب تلك الوظيفة ولكن لا بد من توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للحصول عليها.

مسابقة توظيف بريد الجزائر

يبحث الكثير من المتابعين لتلك المسابقة من المرحلة الأولى في دولة الجزائر على طريقة التسجيل في المرحلة الثانية من مسابقة توظيف بريد الجزائر 2025 حيث أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن انطلاق مسابقة التوظيف لسنة 2025 بهدف مواكبة التحولات الإلكترونية وتلبية احتياجات المواطنين عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مقر حكومي لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل كما يلي:

يمكن التسجيل في المسابقة عن طريق الدخول إلى موقع وزارة البريد والمواصلات.

ثم بعد ذلك اختيار خدمة التسجيل في المرحلة الثانية من مسابقة بريد الجزائر 2025.

فتح نموذج الطلب وتسجيل كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة.

بعد ذلك عليك الضغط على زر إرسال الطلب وسوف يتم الرد بالموافقة في حالة توفير كافة الضمانات اللازمة.

بعد ذلك سوف يتم إشعار المترشحين المقبولين عبر رسائل نصية تتضمن تفاصيل الموعد والمكان لإجراء الاختبارات.

شروط الترشح في مسابقة توظيف بريد الجزائر