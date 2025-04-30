صلاح في المنافسة القوية مع اللاعب فيتكور جيوكيريس .. ترتيب الحذاء الذهبي من يستحقه الفوز به!

يرغب جميع محبي كرة القدم التعرف على ترتيب الحذاء الذهبي ولكن للعلم تعتمد جائزة الحذاء الذهبي على تقييم يأخذ بعين الاعتبار وهو عدد الأهداف المسجلة لذلك يتساءل الكثير من المتابعين لترتيب الحذاء الذهبي عن ترتيب النجم محمد صلاح وهل خرج من المنافسة في تلك الجائزة أم لا لذلك سوف نوضح لكم آخر أخبار عن مسابقة ترتيب الحذاء الذهبي في العالم لهذا الموسم 2025

ترتيب الحذاء الذهبي

لقد تراجع النجم محمد صلاح للمركز الثاني في ترتيب الحذاء الذهبي حيث شهد سباق الحذاء الذهبي مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن تقدم النجم السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينغ لشبونة إلى صدارة الترتيب بعد تسجيله 38 هدف ما منحه 57 نقطة وفق نظام التقييم المعتمد ثم بعد ذلك جاء محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 56 نقطة بعد تسجيله 28 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن صلاح لا يزال في قلب المنافسة رغم التراجع إلى المركز الثاني حيث يمتلك صلاح فرصة كبيرة سوف تمنحه نقاط في الفترة المقبلة ولكن عليه التركيز في القادم للحصول على الحذاء الذهبي حيث الفارق بينه وبين المتصدر حالياً نقطة واحدة فقط

ترتيب سباق الحذاء الذهبي 2025