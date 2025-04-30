بعد فرض المواطنين والمقيمين من منع دخول مكة  في هذا التاريخ .. الحكومة تضع غرامة مالية لمن يتجاوز!

لقد تزايد البحث من قبل المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات في المملكة العربية السعودية على خبر منع دخول مكة الذي بدأ تطبيقه من يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 تحت إشراف وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع الحكومة السعودية حيث هذا إجراءات تم اتباعها من أجل الحفاظ على استقرار الأوضاع في موسم الحج لذلك سوف نوضح لكم تلك القرارات المصيرية التي تقررت لسلامة المواطنين والمغتربين عند أداء المناسك.

منع دخول مكة

وضحت وزارة الداخلية في السعودية عقوبات صارمة للمخالفين لقرار منع دخول مكة وذلك لسلامة المواطن السعودي وغير السعودى عند أداء مناسك الحج حيث أكدت وزارة الداخلية السعودية أن مخالفة هذا القرار تعرض المرتكب لغرامات مالية مشددة تصل إلى 20,000 ريال لكل من يتم ضبطه داخل مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة بدون تصريح حج كما يمكن أن تتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة أو وجود أكثر من انتهاك.

تنظيم موسم الحج 1446 في السعودية