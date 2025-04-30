وزارة التعليم السعودي تكشف عن موعد الاختبارات النهائيه ١٤٤٦ “هنـــــــــــــا”

موعد الاختبارات النهائيه ١٤٤٦ من الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور والطلاب في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية حيث يرغبوا التأكد من موعد الاختبارات الشفوية والاختبارات النهائية في المدارس حيث هناك العديد من الطلاب والطالبات الذين يرغبوا الاستعداد للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث ولكن هناك مجموعة من التساؤلات حول تكبير موعد الاختبارات النهائيه في السعودية لذلك سوف نوضح لكم الحقيقة في مقال اليوم.

موعد الاختبارات النهائيه ١٤٤٦

لقد وضحت الوزارة بأن خبر تبكير موعد الاختبارات النهائيه ليس صحيح وليس له أي أساس من الصحة حيث ليس هناك تعديل في مواعيد الاختبارات النهائية في كافة المناطق كذلك موضحة أن التعديل يخص منطقة مكة المكرمة فقط لا غير وذلك بسبب موسم الحج لهذا العام أما بقية المناطق سوف يتم تطبيق عليها التقويم الدراسي بدون تغير لذلك إليكم جميع التفاصيل في مقال اليوم لذلك إليكم مواعيد الاختبارات النهائية 1446 في باقي مناطق السعودية كالآتي:

الاختبارات الشفهية والعملية سوف تبدأ يوم الأحد الموافق 27 ذو القعدة 1446هـ.

الاختبارات التحريرية سوف تنطلق يوم الأحد 19 ذو الحجة 1446هـ.

كذلك اختبارات الدور الثاني سوف تقام من يوم الإثنين 27 ذو الحجة 1446هـ.

جدول الاختبارات في مكة المكرمة 2025