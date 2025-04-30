الموارد البشرية تكشف عن نظام العطل الرسمية للموظفين الجديد 1446

نظام العطل الرسمية للموظفين من أهم الموضوعات التي تزايد عليا البحث من قبل المواطنين السعوديين والسعوديات الذين يعملوا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية حيث يريدوا معرفة نظام الإجازات الرسمية للموظفين حيث يعتبر نظام الإجازات الرسمية من حقوق الموظف التي يكفلها القانون لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية لذلك سوف نوضح لكم نظام العطل في أراضي المملكة.

نظام العطل الرسمية للموظفين

يختلف نظام العطل الرسمية للموظفين باختلاف الدول ولوائح العمل المعتمدة وبشكل عام يتضمن النظام عدد من التفاصيل كما يلي:

في بداية الأمر هناك الإجازات الرسمية الوطنية والدينية

كما للعلم تمنح هذه الإجازات بأجر كامل بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني ويوم رأس السنة الميلادية أو الهجرية وفقًا للدولة

كذلك المناسبات الدينية الأخرى مثل عيد المولد النبوي أو عاشوراء وغيرها في السعودية.

لا بد من توفير عطلة نهاية الأسبوع حيث يحصل الموظف عادة على يومين عطلة أسبوعية،.

حيث العطلة الرسمية الأسبوعية في يومي الجمعة والسبت أو السبت والأحد وذلك حسب نظام العمل المتبع في الدولة أو المؤسسة.

الاجازات الرسمية المتبقية في 2025 للموظفين

سوف يكون هناك إجازة عيد الأضحى 2025 من يوم 5 يونيو 2025 حتى يوم 8 يونيو 2025.

كما سوف يوافق أجازة يوم عرفة في يوم 6 يونيو 2025.

كذلك سوف يوافق إجازة اليوم الوطني في يوم 23 سبتمبر 2025.

ما هي الإجازات الاستثنائية في السعودية

نظام العمل في السعودية وضح بأن هناك الإجازات الخاصة الاستثنائية مثل: