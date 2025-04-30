مصر لازم تنضف .. “جنايات دمنهور” المؤبد للمتهم في قضية هتك عرض الطفل ياسين

كانت أول جلسات اليوم في قضية طفل دمنهور وهو الطفل ياسين، التي أستمر في الرعب والذعر المستمر لمدة عام كامل في أحد المدارس في محافظة دمنهور بجمهورية مصر العربية، نتيجة هتك عرضه من موظف بداخل المدرسة يدعى باسم “صبري كامل جاب الله” وتعد تلك المدرسة ضمن أحد مدارس الراهبات، وكان الأمر بالموافقة والاتفاق الكامل مع العاملة والمعلمة ومديرة المدرسة، ليقوموا بالتستر الكامل على هذا الأمر، بل قاموا أيضًا بنفي تلك الأخبار وأعلنوا أن هذا الطفل غير سوي على الإطلاق، لذلك كشفت جنايات دمهنور وحكم بالـ المؤبد للمتهم في قضية هتك عرض الطفل ياسين، لذلك دعونا نكشف لكم عن الأمر بالتفصيل.

المؤبد للمتهم في قضية هتك عرض الطفل ياسين

كشفت المحكمة التابعة لجنايات دمنهور في صباح اليوم الموافق الاربعاء 30 من أبريل 2025، أنه أول جلسات محاكمة المتهم صبري كامل جاب الله وكشفت أنه سوف يتم حكمه بـ المؤبد للمتهم في قضية هتك عرض الطفل ياسين، والذي ساعد على الأمر هو تجمع الأهالي أصدقاء وصديقات والدة الطفل ياسين، مرددين الكثير من الهتافات لدعم كلا من الطفل واسرته، وللحفاظ على سلامة وصحة الطفل قام الأب والأم بارتدائه زي سبايدر مان لكي يقوم بالقبض على الوحش الشرير “صبري كامل جاب الله”.

ما هي قصة ياسين طفل دمنهور؟

أراد الجميع أن يعلم ما هي قصة الطفل ياسين في دمنهور؟، والتي أنتشرت في الأيام الماضية بشكل كبير جدًا، ولكن الأمر ليس كان بالأيام الماضية فقط، بل الأم قامت برفع جميع القضايا منذ عام كامل في فبراير 2024، ولكن لن يكون هناك أي دلائل تثبت الأمر على الإطلاق، وقام أحد الأشخاص بطلب التراجع عن المحاضر والقضايا من خلال أهل الطفل ياسين بمبالغ مالية كبيرة جدًا وشقق سكنية، ولكن من المفرح في الأمر أن الأهل صامدوا حتى تمكنوا من الحصول على حق أبنهم الطفل ياسين، وكان الأمر بشكل مفصل هو هتك عرض الطفل في أحد الاماكن التابعة لمدرسة الكرمة في دمهنور، بالاتفاق مع العاملة “الناني”، وبعد أن قام الطفل بالتحدث مع المعلمة، تسترت تمامًا عن الأمر ولن تتحدث إطلاقًا.