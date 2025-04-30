ثبتها واتفرج على المباريات بشكل حصري .. تردد قناة beIN sports الجديد بعد التحديث

تردد قناة beIN sports من الترددات التي يبحث عنها العديد من المتابعين ومحبي كرة القدم العالمية حيث تقدم القناة أروع البرامج التحليلية التي نالت إعجاب الملايين من المتابعين لقنوات الرياضية حيث تعتبر من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم محتوى رياضي حيث تذيع مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا كذلك دوري روشن السعودي وغير ذلك من البطولات المحلية والدولية التي يبحث عنها العديد من الجماهير المحبة لتلك الرياضة.

تردد قناة beIN sports

تعتبر قناة beIN sports من القنوات المفضلة لعدد كبير من المتابعين لكرة القدم بل الرياضات الأخرى حيث تقدم القناة أروع البرامج الرياضية لألعاب أخرى غير كرة القدم كما تقدم القناة مجموعة من البطولات تجعل عشاق كرة القدم لا يبحث عن قناة أخرى يتابع من خلالها المباريات الرياضية المحلية أو العالمية لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة beIN sports على الأقمار الصناعية المتاحة كما يلي بكل التفاصيل في مقال اليوم.

تردد بي إن سبورت على نايل سات beIN Sports HD المفتوحة

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

التعديل: DVB-S2 / 8PSK

تردد قناة بي إن سبورت على سهيل سات beIN Sports المشفرة

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

التعديل: DVB-S2 / 8PSK

كيفية تنزيل قناة beIN sports على جهازك