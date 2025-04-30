“هنـــــــا فقط بدون تشفير ” .. تردد قناة SSC sports extra 1 السعودية الرياضية 2025

لقد تزايد البحث على أفضل القنوات الفضائية المخصصة للرياضة ومن أهمها تردد قناة SSC sports extra 1 التي تقدم أفضل البطولات المحلية في المملكة العربية السعودية وهي بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين كما تنقل مباريات مهمة نالت إعجاب الكثير من المتابعين لتلك القناة بجودة عالية في الصوت والصورة كما تعتمد القناة الفضائية على أفضل المعلقين الرياضيين كما تقدم برامج تحليلية مميزة لذلك سوف نوضح لكم تفاصيل تردد القناة الفضائية التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل.

تردد قناة SSC sports extra 1

تعتبر قناة SSC Sports Extra 1 هي إحدى أهم القنوات التابعة لمجموعة قنوات SSC السعودية كما تعرض عليها العديد من البطولات الرياضية المحلية والدولية لذلك هناك العديد من محبي ومتابعي تلك القناة الفضائية لذلك إليكم تردد قناة SSC sports extra 1 على أشهر الأقمار الصناعية وهو القمر الصناعي عرب سات كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

النظام: DVB-S2 / MPEG-4

لكن قناة SSC sports extra 1 على القمر الصناعي نايل سات غير متوفرة

طريقة تنزيل قناة SSC sports extra 1