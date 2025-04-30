الصندوق الوطني المغربي يكشف عن موعد زيادات معاشات المتقاعدين بشكل رسمي 2025

أعلنت الحكومة المغربية بشكل رسمي عن قرارها الخاص برفع معاشات المتقاعدين في المغرب للمسجلين في تحد الصناديق التقاعدية المعترف بها في المغرب وذلك بداية من شهر يوليو هذا العام ويأتي ذلك القرار ضمن جهود الدولة المغربية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

زيادات معاشات المتقاعدين

هناك بعض التفاصيل التي تخص زيادة قيمة المعاشات للمتقاعدين في المغرب والتي تختلف حسب الشريحة وهذه التفاصيل هي

أصدرت الحكومة المغربية موعد زيادة معاشات المتقاعدين والتي تكون بداية من شهر يوليو هذا العام.

تأتي هذه الزيادة بالنسبة للمدنيين والعسكريين من أجل تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المغرب ومعظم المناطق العربية.

تسهم هذه الزيادة إلى تخفيف اثر ارتفاع الأسعار وتوفير أكبر قدر من الاستقرار المالي لكافة المواطنين داخل المغرب لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

المستفيدين من الزيادة هم حاملي الجنسية المغربية فقط وأن يكون على قيد الحياة أثناء تنفيذ تلك الزيادة.

تفاصيل الزيادة حسب الشرائح

تختلف نسبة زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب على حسب شريحة كل متقاعد، وهذه التفاصيل تتمثل في الآتي