العرسان تلحق .. سعر الذهب في العراق اليوم الاربعاء 30 ابريل 2025 السبائك الذهبية بداية من كام النهاردة؟

شهدت أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 انخفاض ملحوظ في جميع العيارات، مما أثار اهتمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء وهذا الانخفاض المفاجئ في الأسعار قد يكون نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر على السوق العالمي والمحلي، وفيما يلي سوف نواضح لكم سعر الذهب في العراق اليوم لمختلف الأعيرة والسبائك بجميع اوزانها لذلك تابعوا معنا الآن السطور القليله القادمة.

أسعار السبائك الذهبية في العراق

الذهاب يعتبر هو الملاذ الآمن لجميع المواطنين ليس في دوله العراق فقط بل في جميع دول العالم حيث يحتفظ دائما بقيمته مهما مر عليه السنوات، وتأتي قائمة اسعار السبائك اليوم بمختلف الاوزان كالتالي:

سبيكة الذهب 1 جرام: بلغ سعرها 138,030,834.81 دينار عراقي.

سبيكة الذهب 5 جرام: وصل سعرها إلى 690,145.76 دينار عراقي.

سبيكة الذهب 10 جرام: سجلت 1,427,896 دينار عراقي.

سبيكة الذهب 20 جرام: بلغت 2,855,792 دينار عراقي.

سبيكة الذهب 50 جرام: وصل سعرها إلى 7,139,480 دينار عراقي.

سبيكة الذهب 100 جرام: سجلت 14,278,960 دينار عراقي.

أسعار الذهب اليوم في العراق

البحث في تزايد مستمر من قبل المواطنين على الأسعار العراق اليوم في العراق لذلك لكي يستطيع معرفة هل الاسعار قد تزايدت ام انخفضت في الفتره الحالية، وتأتي قائمه الاسعار كالتالي: