” طاير زي الصاروخ ” سعر الذهب في الجزائر اليوم الاربعاء 30 ابريل 2025 عيار 21 و 24 بكام وأسعار السبائك الذهبية

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية تظل أسعار الذهب محط اهتمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء حيث لطالما كان ملاذا آمنا في أوقات الأزمات، ويشهد تغيرات مستمرة في أسعاره بناءً على عوامل متعددة مثل العرض والطلب والسياسات النقدية وأسعار الفائدة، وفي الجزائر يعتبر الذهب جزء لا يتجزأ من الثقافة والتقاليد وفيما يلي سنوضح لكم أسعار الذهب في الجزائر بتاريخ 30 أبريل 2025 لذلك تابعوا معنا الآن السطور القليلة القادمة.

سعر الذهب في الجزائر اليوم 30 أبريل 2025

قد ارتفع سعر الذهب اليوم الاربعاء الموافق ليوم 30 ابريل 2025 في الجزائر مقارنه بالاسابيع الماضية، وتأتي قائمه الاسعار الحالية كالتالي:

يعتبر الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب حيث يحتوي على 99.9% من الذهب الخالص وفي الجزائر اليوم قد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 13,933 دينار جزائري، ما يعادل 105 دولار أمريكي.

عيار 22

الذهب عيار 22 يحتوي على 91.67% من الذهب الخالص وهو شائع الاستخدام في صناعة المجوهرات واليوم بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 12,772 دينار جزائري، ما يعادل 97 دولار أمريكي.

الذهب عيار 21 يحتوي على 87.5% من الذهب الخالص وهو الأكثر شيوعا في السوق الجزائرية واليوم بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 12,413 دينار جزائري، ما يعادل 93.69 دولار أمريكي.

الذهب عيار 18 يحتوي على 75% من الذهب الخالص، وهو أقل نقاء من العيارات الأخرى ولكنه لا يزال شائعا في صناعة المجوهرات واليوم بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 10,650 دينار جزائري، ما يعادل 80 دولار أمريكي.

سعر السبائك الذهبية اليوم في الجزائر

السبائك الذهبية تأتي بأوزان مختلفة تتراوح من جرام واحد إلى كيلوجرام واحد اليوم وبلغ سعر الأونصة الذهبية (31.1 جرام) نحو 439,341 دينار جزائري، ما يعادل 3,321 دولار أمريكي، وقد قام بعض الخبراء بتوضيح ان اسعار الذهب سوف تتزايد بشكل كبير في الفتره القادمة.