سعر كيلو العجول قائم في سوق.. عيد أضحى مبارك

عيد الأضحى هو من اهم الأعياد في الإسلام حيث يقوموا المسلمون بذبح الأضاحي أحياء لسنة سيدنا إبراهيم، أضحية عيد الأضحى تعزز الإيمان والتقوي لدي المسلم لان هذه الشعيرة تذكر المسلم بأهمية التضحية في سبيل الله، الشعور بالفرح وإحياء القيم الدينية، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك2025 وفقا للحسابات الفلكية فان موعد وقفه عرفات يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، يوافق أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق 6 يونيو، لذا يبحث العديد من المسلمين علي معرفة أسعار العجول والخرفان وذلك من اجل الأضاحي تعد من الشعائر التي تدخل الفرح والسرور علي جميع المسلمين، عبر هذا السياق سنوضح لكم جميع التفاصيل من حيث أسعار اللحم والعجول تابعونا.

أسعار العجول اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025

سعر العجل الجاموسي يصل بقيمة 77 إلي 80 ألف، حيث يزن 500 كجم..

بينما سعر العجل البقري يتراوح ما بين 87 إلي 90 ألف جنيها، متوسط سعر الكيلو من 175 إلي 180 جنيها.

يتراوح سعر الخروف بقيمة ما بين 12 إلي 20 ألف جنيها، يبدأ وزن الخروف من 55 إلي 90 كيلو.

يصل سعر الجدي بقيمة 6 إلي 7 ألف جنيها حيث يبدأ وزن الجدي من 25 حتي 50 كيلو.

فيما يتراوح سعر كيلو العجول قائم من 150 لـ 180 جنيه للكيلو الواحد.

اهم شروط اختيار الأضحية السليمة

يجب فحص الأضحية عند شرائها وعدم وجود أي عيوب ظاهرة