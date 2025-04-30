مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الابتدائي رسميًا

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور حول معرفة الموعد المحدد ببداية امتحانات الصف الثالث الابتدائي وذلك لأنه يعد من الصفوف التي الهامة في المرحلة التعليمية لكل طالب من خلال اجتيازها يتمكن الطالب الانتقال إلي المرحلة التالية، بالإضافة إلي أن وزارة التربية والتعليم حددت موعد امتحانات ألترم الثاني لجميع الصفوف التعليمية 2025، عبر هذا الموضوع وخلال السطور القادمة سنوضح لكم مواعيد التقييمات، الاختبارات النهائية تابعونا.
موعد امتحانات الصف الأول والثاني الابتدائي
- تم تحديد موعد التقييم الأولي: بداية من يوم الأحد الموافق 11 مايو حتي يوم الخميس 15 مايو 2025.
- بينما تم تحديد موعد التقييم الختامي من يوم الأحد الموافق 18 مايو حتي الخميس الموافق 22 مايو 2025.
موعد امتحانات الصف الثالث الابتدائي حتي الصف الثاني الإعدادي
- تم تحديد اختبارات المواد المضافة من يوم الأحد بتاريخ 18 مايو 2025.
- موعد الاختبارات النهائية من يوم السبت 24 مايو حتي الخميس 29 مايو 2025.
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
- تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 31 مايو حتي يوم الاربعاء 4 يونيو 2025.
- موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2025 تبدأ من يوم 3 أغسطس 2025.
موعد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2025
- تبدأ الامتحانات من يوم السبت الموافق 24 مايو.
- تستمر حتي يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025.
موعد امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2025
- تم تحديد موعد امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2025 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025.
- تستمر الامتحانات حتي 10 يوليو المقبل، تشمل طلاب الشعب الثلاثة: علمي علوم، علمي رياضة، القسم الأدبي.