مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الابتدائي رسميًا

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور حول معرفة الموعد المحدد ببداية امتحانات الصف الثالث الابتدائي وذلك لأنه يعد من الصفوف التي الهامة في المرحلة التعليمية لكل طالب من خلال اجتيازها يتمكن الطالب الانتقال إلي المرحلة التالية، بالإضافة إلي أن وزارة التربية والتعليم حددت موعد امتحانات ألترم الثاني لجميع الصفوف التعليمية 2025، عبر هذا الموضوع وخلال السطور القادمة سنوضح لكم مواعيد التقييمات، الاختبارات النهائية تابعونا.

موعد امتحانات الصف الأول والثاني الابتدائي

تم تحديد موعد التقييم الأولي: بداية من يوم الأحد الموافق 11 مايو حتي يوم الخميس 15 مايو 2025.

بينما تم تحديد موعد التقييم الختامي من يوم الأحد الموافق 18 مايو حتي الخميس الموافق 22 مايو 2025.

موعد امتحانات الصف الثالث الابتدائي حتي الصف الثاني الإعدادي

تم تحديد اختبارات المواد المضافة من يوم الأحد بتاريخ 18 مايو 2025.

موعد الاختبارات النهائية من يوم السبت 24 مايو حتي الخميس 29 مايو 2025.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 31 مايو حتي يوم الاربعاء 4 يونيو 2025.

موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2025 تبدأ من يوم 3 أغسطس 2025.

موعد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2025

تبدأ الامتحانات من يوم السبت الموافق 24 مايو.

تستمر حتي يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2025