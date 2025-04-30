سعر الفراخ والبيض والكتاكيت في السوق يُبشر بالخير مع دخول عيد الأضحى

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 حيث سجل اليوم بقيمة 68 جنيها للكيلو، تعد الدواجن مليئة بالعناصر الغذائية التي يحتاجاها الجسم، لذا لا يمكن الاستغناء عنها وذلك لأنها من اهم المصادر الأساسية التي تمد جسم الإنسان بالبروتين حيث تتأثر أسعار الفراخ بعدة عوامل أساسية من أهمها العرض والطلب علية، أيضا تكاليف الإنتاج، من خلال هذا الموضوع وعبر السطور التالية سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بأسعار الدواجن إليكم التفاصيل.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 78 جنيها في المزرعة، بينما بلغ السعر للمستهلك بقيمة ما بين 85 إلي 90 جنيها.

بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 110 جنيها للكيلو، كما يتم توصيلها للمستهلك ما بين 115 إلي 120 جنيها للكيلو بحسب كل منطقه.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 76 جنيها، بينما تتراوح السعر في المزرعة بقيمة ما بين 82 إلي 84 جنيها.

أسعار البيض اليوم 2025

بلغ سعر كرتونه البيض الأحمر بقيمة تتراوح ما بين 110 إلي115 جنيها.

وصل سعر كرتونه البيض البلدي بقيمة نحو 120 جنيها.

سعر كرتونه البيض الأبيض بقيمة تتراوح ما بين 105 إلي 110 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم 30 أبريل 2025

يبحث الكثير من مربي الدواجن بالمنزل علي أسعار الكتاكيت، البط والتي تتمثل في التالي: