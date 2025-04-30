الحكومة تُعلن جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 مصر

يبحث الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2025، فيما أن ذلك يأتي تزامنًا مع أول إجازة في شهر مايو 2025، الموافق عيد العمال غدًا الخميس 1 مايو 2025، فيما يمكنك التعرف على باقي الإجازات التي ستكون خلال عام 2025، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

وأقر مجلس الوزراء المصري، مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025 بما يتمكن كافة المستفيدين من التعرف عليها، بناءً على ما يلي:-

يتحصل الموظفين على إجازة رسمية “وقفة عيد الأضحى” يوم الأحد 16 من شهر يونيو 2025.

بينما إجازة “عيد الأضحى المبارك” يوافق يوم 16 من شهر يونيو 2025.

فيما أن رأس السنة الهجرية يوافق الأحد 7 من شهر يوليو 2025.

حتى أن المولد النبوي الشريف يوافق يوم الأحد 15 من شهر سبتمبر 2025.

بالإضافة إلى إجازة “القوات المسلحة” الموافق 6 أكتوبر 2025.

الإجازات مدفوعة الأجر للموظفين

وعن معرفة باقي الإجازات التي تكون مدفوعة الأجر كاملًا لجميع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، خاصة وأن فترة الإجازات تعتبر وقت ممتع لجميع المواطنين لأخر قسط من الراحة والاسترخاء، وعليه فإن باقي الإجازات جاءت كما يلي:-