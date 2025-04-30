رسميًا.. تأخير صرف رواتب المتقاعدين في العراق مايو 2025 الموعد الجديد

أعلن مصدر مسؤول في وزارة المالية، بأنه سيتم تأخير صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مايو 2025 الجديد، نظير أن يوم الصرف الرسمي يوافق عُطلة رسمية في العراق، وعليه فإن الوزارة ستعمل على تأجيل مواعيد الصرف إلى موعد جديد متوقع صدور الرواتب فيه، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تأخير صرف رواتب المتقاعدين في العراق

وأكد المصدر في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين ستتم مباشرة الصرف فيها يوم الأحد القادم الموافق 54 من شهر مايو 2025، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد الإعلان عن الإجازات الرسمية التي يتحصل عليها كافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى أن موعد صرف كان يتزامنًا مع عُطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، ولذا تم التأخير لموعد جديد يتم فيه ضخ الرواتب في حسابات المستفيدين البنكي بالعراق.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، بما ستتم مباشرة جميع عمليات الصرف في حسابات المستفيدين البنكية، وفقًا لما يلي:-