سعر العجول القائم والخرفان مع دخول عيد الأضحى المبارك

تزامنًا مع دخول عيد الأضحى المبارك، تبدأ عمليات البحث تتجه حول أسعار اللحوم بمختلف أنواعها، نظير أن ذلك يشمل العجول والماعز والخرفان، وغيرها من أنواع اللحوم الأخرى، حتى أن الأسعار يتم تحديثها بناءً على حالة السوق وعمليات العرض والطلب، بما يمكنك التعرف على سعر الكيلو الواحد، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء مع دخول عيد الأضحى

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار العجول والخرفان وغيرها من اللحوم الأخرى، بناءً على النحو التالي:-

وصل سعر كيلو اللحم البقري بالأسواق إلى 170 جنيه وحتى 200 جنيه.

فيما سجل سعر الكيلو من لحم الجاموسي نحو 145 جنيه.

أما بالنسبة لسعر كيلو اللحم الماعز بلغ نحو 190 جنيه.

نظير تراوح سعر كيلو الخرفان من 200 لـ 220 جنيه للكيلو الواحد.

أما عن سعر الخرفان البرقي سجل نحو 230 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار اللحوم اليوم مع دخول عيد الأضحى

وعن التحديثات التي تمت على أسعار اللحوم ومع دخول عيد الأضحى المبارك، فإنها نصت على النحو الأتي:-